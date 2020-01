Babiš je podle Bruselu ve střetu zájmů i u zemědělských dotací, píše server Neovlivní

Z prvního auditu Evropské komise podle dosavadních informací vyplývá, že český premiér je ve střetu zájmů, neboť má nadále vliv na holding Agrofert, přestože ho vložil do svěřenských fondů. Babiš to opakovaně odmítá a tvrdí, že splnil všechny zákonné podmínky. Uvedl také, že Česko žádné peníze do Bruselu vracet nebude.