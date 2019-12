Šikana ve Škodě Auto. Zaměstnanci zavírali agenturní pracovníky do beden, lili jim projímadlo do kávy

Týdeník uvádí jako příklad šikany zavírání agenturních zaměstnanců do bedny s materiálem. „Nalákali spolupracovníka k bedně s materiálem, chytli ho za nohy i ruce a hodili ho do bedny, zavřeli nad ním víko a sedli si na něj, aby nemohl vylézt. Pak do bedny otvorem nastříkali sprej imitující exkrementy. Takto jej tam drželi dlouhé minuty,“ uvedl týdeník.

Při útocích byli agenturní zaměstnanci zraněni, podle Škodováckého odboráře skončili v pracovní neschopnosti.

Kmenoví zaměstnanci svým agenturním kolegům například také lili projímadlo do kávy, mazali vazelínou momentové utahovačky, aby se prosmekávaly v rukou při utahování. Stejně tak mazali dveře karoserie, aby dotyčnému upadly na zem a způsobil tak škodu, napsal týdeník.

Šikanu svým vedoucím nahlásili dva agenturní zaměstnanci. Automobilka začala incidenty vyšetřovat, po 14 dnech – tedy tento týden – rozdala firma obviněným zaměstnancům výpovědi. Dvěma hlavním strůjcům útoků hrozí doživotní zákaz vstupu do Škoda Auto.

