Nesmrtelná žena sázející lípu, nechtěný Gottwald. Rok 1989 ukončil jednu éru bankovek a mincí

Do roku 1990 včetně, tedy dokud existovala Československá socialistická republika, byl ve znaku český lev v pavéze v husitské zbroji a nad hlavou měl hvězdu. Poté byl nahrazen znakem ČSFR, kdy ve čtvercovém štítu byl na dvou polích český lev a na dalších dvou slovenský kříž.

V roce 1991 byly dány do oběhu nové mince s novou lícní stranou ČSFR a názvem státu ČSFR, keré platily až do roku 1993.

Mince z těchto let existují jen ve dvou ročnících ražby, a to 1991 a 1992. Jsou méně běžné, s ohledem na krátkou existenci, ale razilo se jich tenkrát poměrně hodně, takže vzácné nejsou. Razilo se jich více než v minulých letech i vzhledem k vysoké inflaci, a také protože se postupně z oběhu stahovaly staré, když v té době platily ještě mince z roku 1957.

Pro srovnání: jestliže se v 80. až 90. letech razilo každý rok dva až sedm milionů kusů pětikorun, v roce 1991 jich bylo vyraženo zhruba 28 milionů. U padesátihaléře to bylo běžně cca 13 milionů, vyjma roku náběhu, kdy se v roce 1978 jednalo o 40 milionů, v roce 1991 šlo o 24 milionů kusů. A jednokorun pak místo původních 10 až 30 milionů kusů ročně (v posledních letech před revolucí pak už jen dva až sedm milionů) se roce 1991 vyrazilo 20 milionů, stejně jako v roce 1992.

A vyloženě vzácné nejsou ani jednohaléře, i když jsou přece jen o něco méně obvyklé, protože se do oběhu nedostávaly, jen do různých sad. V roce 1991 to bylo 55 tisíc kusů, o rok později 49 500 kusů mincí.