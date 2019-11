Italskou ekonomiku trápí velký dluh i pomalý růst, z Říma ale přicházejí i dobré zprávy

Podle guvernéra Italské centrální banky Ignazia Visca může však Itálie na druhou stranu doplatit na úzké výrobní a obchodní vazby s Německem. Tomu se v posledních čtvrtletích příliš nedaří. „Italskému hospodaření by naopak mohlo pomoci zavedení digitální daně. Ta by v roce 2020 mohla přinést do rozpočtu 600 milionů eur,“ dodává Křeček.

Itálie by ale podle jeho názoru měla přehodnotit sociální programy, na které nemá dostatek finančních prostředků. „Jedním z hlavních cílů by mělo být snížení podílu starobních důchodů na veřejných výdajích. Itálie jde však opačnou cestou, když zavádí možnost dřívějšího odchodu do důchodu,“ zdůraznil Křeček.

Na druhou stranu vládní koalice 4. listopadu dostala pořádný políček – společnost ArcelorMittal, která je největším světovým producentem oceli, ohlásila, že odstupuje od převzetí italské ocelárny Ilva. Firma se tak rozhodla proto, že jí italská vláda odebrala dříve dohodnuté záruky imunity před trestním stíháním v souvislosti se znečištěním životního prostředí.

Vládnoucí Hnutí pěti hvězd však bylo proti imunitě s tím, že by to bylo nepoctivé vůči místním obyvatelům, kteří mohou mít kvůli znečištění zdravotní problémy.

Vládní koalice přitom doufala, že se jí podaří ocelárenského giganta přemluvit, aby od smlouvy neodstupoval. Tento krok také vyvolává otázky ohledně spolehlivosti Itálie jako partnera pro zahraniční investice. A jak upozornil Reuters, pro Itálii může být odchod ArcelorMittal tragédií a do roku 2024 srazit 1,1 procenta z HDP. I udržování ocelárny Ilva naživu by bylo obtížné a hlavně drahé, poznamenala agentura.

V pátek 15. listopadu pak centrální banka Banca d'Italia zveřejní akutální výši vládního dluhu. Nové číslo ukáže, jakým směrem se italská ekonomika ubírá.