Byznys „šmejdů“ je jako mor, oni mají pocit nepostižitelnosti, říká detektiv Prousek

„Současný šmejdí byznys přirovnávám k moru či epidemii,“ říká Prousek. „Bohužel čím dál více trpí jakýmsi pocitem nepostižitelnosti a neodpovědnosti za své jednání,“ dodává. Podle detektiva je možné rozšiřování těchto praktik pozorovat v mnoha oblastech života.

Poznatky o takzvaných šmejdech a jejich podvodech začal Prousek sbírat už v roce 2014, na své webové stránce píše, že s týmem kolegů je v kontaktu s mnoha obětmi a snaží se o odhalení co nejvíce šejdířů. „Teď aktuálně řeším šest případů, jsou to klasické nekalé praktiky,“ přiblížil detektiv s tím, že samostatnou kategorií je oblast „časopisových šmejdů“ s různými inzeráty. Když to srovná s dobou, kdy začínal, je komplikovanější dostat se podvodníkům na stopu.