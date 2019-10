Liberty Ostrava dál omezuje provoz, část dělníků zůstane doma se sníženou mzdou

Výrobu huť dočasně snížila o 20 procent. Neodstavila zařízení, ale zpomalila tempo. Při snížení výroby také bude intenzivně opravovat válcovací trati.

„Ceny oceli napříč evropskými trhy jsou velmi nestabilní a vše ještě zhoršuje politická nejistota, vysoké ceny surovin a značné množství neférových dovozů oceli ze zemí mimo EU za ceny, které nejsou ovlivněny uhlíkovou daní ani jinými ekologickými poplatky. To tlačí ceny oceli pod náklady evropských výrobců,“ uvedl generální ředitel huti Ašók Patil.

Podobnou situaci podle něj podnik naposledy zaznamenal v době krize v roce 2008. „Dosud nebyly nastaveny stejné podmínky pro všechny, kteří na evropském trhu prodávají ocel, proto musíme prodloužit provoz s omezenou výrobou i na další období. Situaci na trhu pozorně sledujeme a budeme připraveni opět zvýšit výrobu na běžnou úroveň, jakmile to okolnosti umožní,“ uvedl Patil.

Potíže evropského rozměru, odbory chtějí apelovat na politiky

Kvůli snížení výroby už zaměstnanci vyčerpali většinu dovolené. „Společnost bude muset uplatnit ustanovení zákoníku práce o překážkách na straně zaměstnavatele a část zaměstnanců finální výroby bude po dobu čerpání dalšího volna pobírat sníženou mzdu,“ uvedla mluvčí huti Barbora Černá Dvořáková.

Předseda základní organizace OS KOVO Liberty Česká republika Petr Slanina řekl, že pro odbory je situace alarmující. „My vidíme signály, že se to děje všude kolem. Děje se to v Polsku v Krakově, děje se to v Košicích, kde už jedou jenom čtyři dny v týdnu,“ řekl Slanina s tím, že nynější stav tak vnímají jako celoevropský problém.

Odbory podle něj chystají akci, na které budou chtít poukázat na to, co se v Evropě s ocelí děje. „Tady se snažíme udělat ,zelenou‘ ocel, což je absolutně v pořádku, ale tu ,zelenou‘ ocel, kterou tady vyrábíme, si ničíme dovozem, který není limitovaný vůbec ničím,“ poznamenal Slanina.

Odboráři chtějí apelovat na české i evropské politiky, aby situaci řešili. „Není možné, aby firma nějakou dobu prodělávala, pak zkrachovala a potom se k nám bude dovážet zvesela alespoň nějaká ocel, a bude to hnusná černá ocel, která nám bude ničit planetu zpoza Evropy,“ dodal.

Na to, že firmy mimo EU nemusí plnit tak vysoké požadavky na ochranu životního prostředí, a je proto nutné evropský trh více chránit, upozorňují oceláři dlouho. Odboráři kvůli tomu už před dvěma lety demonstrovali v Bruselu. Import oceli do EU se přitom stále zvyšuje. „K 1. červenci navýšila EU kvóty pro dovoz oceli o dalších pět procent navzdory již tak složité situaci na trhu a oslabujícím ekonomikám EU,“ poznamenala mluvčí podniku.

Liberty Ostrava vyrábí ocel pro stavebnictví a strojírenství. Vyváží do více než čtyřiceti zemí. V roce 2018 vyrobil podnik (ještě jako ArcelorMittal) 2,2 milionu tun oceli a dosáhl čistého zisku 4,1 miliardy korun, o 946 milionů korun vyššího než o rok dřív. Liberty Ostrava má s dceřinými společnostmi 6300 zaměstnanců. Do skupiny Liberty Steel z globálního koncernu GFG Alliance patří firma od července.