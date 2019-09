Liberecký dopravní podnik musí tankovat v Jablonci. Usiluje o změnu

video Liberecký dopravní podnik musí tankovat v Jablonci. Chce to změnit

Je krátce po půlnoci a na čerpací stanici v Rýnovicích přijíždí už šestý autobus. Cestující neveze, je prázdný – stejně jako jeho nádrž. „Musíme vytočit měsíčně kolem pětadvaceti tisíc kilo plynu,“ konstatuje řidič autobusu Dopravního podniku města Liberec Jiří Večeřa.

A to právě u zmíněné plnicí stanice na okraji Jablonce nad Nisou. Přikazuje jim to smlouva. „My ten závazek musíme dodržet, pokud bychom ho nedodrželi, tak za každý neodebraný kilogram jsme sankcionováni,“ vysvětluje místopředseda představenstva DPMLJ Martin Pabiška.

Garáže libereckého dopravce dělí od jablonecké plničky třináct kilometrů. Přitom v Liberci by mohli čerpat hned v sousední čtvrti. „Samozřejmě nám to váže zdroje, zdroje lidí, to znamená, v průměru dva až tři řidiči s autobusy musí celou noc jezdit,“ dodává Pabiška.

Dopravci vzniká škoda. Jenže smlouva, kterou se společností BusLine uzavřelo předchozí vedení, je v současné době nevypověditelná. „Kdyby dopravní podnik měl volné ruce, mohl by dělat každoroční tendry, podle mého názoru by se dostával na lepší podmínky,“ upozorňuje náměstek primátora města Liberec Jiří Šolc (SLK).

„Hlavní problém je s dodatkem smlouvy, který vzniknul v roce 2014,“ říká zastupitel a člen dozorčí rady dopravního podniku Josef Šedlbauer (ZpL). A dodává, že podepsaní jsou pod ním pánové Šotola a Václavík. „Mě ani v životě nenapadlo, že by ředitel podniku připravil smlouvu, která by byla nevýhodná pro podnik. Já jsem vůbec netušil, jaké hry se tam hrají,“ reagoval tehdejší místopředseda představenstva Dopravních podniků v Liberci David Václavík (nestr. za SLK).