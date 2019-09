Byznys chce od politiků, aby pomáhali zmenšovat bariéry pro vstup na čínský trh

V říjnu 2016 po schůzkách některých českých politiků s tibetským duchovním dalajlamou podepsali prezident, premiér a předsedové komor parlamentu prohlášení , ve kterém zdůrazňovali, že schůzky politiků s dalajlamou by se neměly považovat za výraz změny oficiální politiky Česka k Číně, a zároveň vyzdvihovali vztahy obou zemí. Tento dokument posléze kritizovaly nevládní organizace: „Svou servilitou mohou spíše přispět ke znevážení české zahraniční politiky v očích české a světové veřejnosti, nežli její místo upevnit,“ napsaly ve svém stanovisku.

Soudní dohru má i incident , při němž dva Číňané vytrhli během návštěvy čínského prezidenta demonstrantce tibetskou vlajku a hodili ji do Vltavy. Nejvyšší soud (NS) zrušil pravomocné rozsudky Obvodního soudu pro Prahu 7 a Městského soudu v Praze, podle nichž nešlo o loupež či jiný trestný čin. Případ se v červenci 2018 vrátil k Obvodnímu soudu pro Prahu 7.

Miloš Zeman ve funkci prezidenta intenzivně podporuje rozvíjení vztahů s Čínou. Od nástupu do funkce tuto zemi navštívil už pětkrát, naposledy v dubnu 2019 . Na poslední návštěvě Zeman po boku čínské vicepremiérky oznámil, že se mimo jiné brzy otevře už pátá přímá letecká linka do Česka, čínská strana se ji ale v létě podle informací týdeníku Respekt rozhodla zrušit a o věci Čechy předem neinformovala.

V červnu 2019 bylo oznámeno , že turné orchestru PKF - Prague Philharmonia v Číně se 17. září až 5. října neuskuteční. Podle vedení PKF je důvodem prohlášení primátora hlavního města Zdeňka Hřiba o změně tzv. sesterské smlouvy, kterou s Pekingem uzavřelo minulé vedení Prahy. Z něho chce současná rada hlavního města odstranit bod, kterým Praha uznává jednotnou Čínu, jež neuznává nezávislost Tchaj-wanu. Podle politiků byl Praze článek vnucen a ve smlouvě mezi dvěma městy je zcela nadbytečný. Čína podmínila povolení k turné PKF - Prague Philharmonia kritikou postojů vedení Prahy, to však filharmonie odmítla.

Požadovaný odchod tchajwanského diplomata

Na novoročním setkání primátora Hřiba s diplomatickým sborem usiloval čínský velvyslanec o odchod tchajwanského diplomata, Hřib to ale odmítl. Vyplynulo to z tiskové zprávy pražského magistrátu o Hřibově březnové pracovní cestě na Tchaj-wan. Stejné čínské žádosti při setkání s diplomaty v březnu 2019 vyhověla tehdejší ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková, opozice ji za to kritizovala a vyzvala k odstoupení.