Státní zaměstnanci by neměli mít vyšší mzdy než ti v soukromém sektoru, míní předseda Svazu průmyslu Hanák

Minimální mzda podle koeficientu, prosazuje Hanák

Odboráři také požadují růst minimální mzdy o 1 650 korun, přičemž ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) navrhuje růst o zhruba 1 350 korun. Zaměstnavatelé ale namítají, že vysoká minimální mzda povede k vyšší nezaměstnanosti.

Takový pohled Středula odmítá a zdůrazňuje, že česká minimální mzda patří mezi nejnižší v Evropě. „Dokonce slovenská minimální mzda pro příští rok vypadá, že bude vyšší. Přitom tamní ekonomika, co se týká výkonnosti, je o něco málo slabší než česká,“ srovnává předseda odborů a doplňuje, že nejnižší cena práce v Česku se pohybuje pod hranicí příjmové chudoby, což je podle Středuly nepřijatelné.

Podle Hanáka se z minimální mzdy stalo populistické téma a selhala také vláda, která se nedokázala dohodnout na růstovém koeficientu. „Ten měl být stanoven. My jsme říkali, že to má být podle inflace, vývoje ekonomiky, to je odhadem přes pět procent a dává to sedm set korun,“ dodává prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.