Hledá se pět českých obcí, které si budou moci v předstihu vyzkoušet možnosti 5G sítí

Vícepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) vidí v zájmu starostů nejen snahu se marketingově zviditelnit, ale také vše vyzkoušet a otestovat.

„Měli by z toho prospěch samotní občané, byli by rychleji připojeni k síti, mohli by rychleji komunikovat s lékařem, seznamovat se s novinkami z radnice nebo z jiných informačních zdrojů,“ uvedl starosta Kyjova František Lukl. Rychlejší síť by chtěla využít i radnice, například na rozšíření kamerového systému.

O tom, že by byla ideálním městem pro test, se snaží ministerstvo přesvědčit i Třebíč. Mluví hlavně o investicích a dalším rozvoji. „(Jaderná elektrárna) Dukovany jsou kousek, chystá se výstavba, přijdou sem investoři, kteří budou tuto stavbu realizovat, pro místní firmy se tak zvýší nároky - a k tomu je internet nezbytná záležitost,“ soudí starosta Třebíče Pavel Pacal (STAN).