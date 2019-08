Lidé utíkají od řemesla. Zedníka najdu za kasou, když dostane stejné peníze, říká ředitel odborné školy

„Jsem vyučený instalatér. Dnes je ale instalatér jako dítě, které si hraje s Legem, skládá potrubí do sebe a pak ho s pomocí speciálního zařízení jenom spojuje. Nenosí žádné těžké věci, není to špinavá práce, je celkem lehká a hlavně máme spoustu přístrojů, které ji ulehčují. Takže si nemyslím, že by řemeslná práce byla těžká a náročná,“ poznamenal.

Šéfka Asociace malých a středních podniků a živnostníků Eva Svobodová upozorňuje i na to, že ve vztahu k řemeslu má společnost málo viditelných vzorů, které by působily na to, že když rodiče řeší, do jaké školy dítě poslat, zváží i učňovský obor: „Nevidíme v televizi šikovné řemeslníky, vidíme tam právníky, lékaře. A od seriálů po zpravodajství se většinou mluví o nekvalitní práci řemeslníků.“

Nároky na řemeslníky přitom rostou. Z průzkumu agentury Factum vyplynulo, že zatímco dříve preferovali lidé hlavně cenu, teď si přes sedmdesát procent zákazníků vybírá řemeslníka podle kvality.