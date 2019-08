Policisté budou více kontrolovat filtry pevných částic. Speciální přístroj hned ukáže motoristům pravdu

Samotné použití je navíc velmi jednoduché. Přistroj se strčí do výfukového potrubí – předtím je potřeba „nakrmit“ počítač potřebnými údaji – a pak již měření probíhá automaticky.

Filtr zachytává saze ve výfukových plynech. Po čase se ale musí čistit nebo i vyměnit. To něco stojí. Proto ho někteří řidiči odmontují. Ministerstvo životního prostředí odhaduje, že takových aut můžou jezdit po Česku statisíce.

Tuto praxi kritizuje ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). „Takový motorista by měl ztratit beztrestnost, kterou dneska má, když s tim jezdí. Věří, že ho nikdo vlastně nemůže chytit, protože to je neměřitelné. Skutečně je to velké poškození našeho zdraví, koneckonců i toho člověka, který tím jezdí.“

Praha počítá s tím, že se v metropoli budou odehrávat pravidelné kontroly tohoto typu. Magistrát plánuje koupit pět měřicích zařízení. „Až těch měření bude tisíc nebo deset tisíc, můžeme hovořit o tom, co je většinou problém,“ podotkl Bergman.