Řidiči si mohou oddechnout. Benzin a nafta budou teď zřejmě zlevňovat, míní analytici

Do České republiky také od minulého týdne proudí ropovodem Družba neznečištěná ropa. „Právě kontaminace ropy v Družbě a nutné odstavení dodávek se v uplynulých týdnech staly firmám v českém dodavatelském řetězci ropných produktů záminkou k navyšování marží,“ připomíná hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

To vše zvyšuje nejistotu v případě investic a celosvětově podvazuje ekonomickou aktivitu, a tedy i poptávku po ropě. „Tento tlak na pokles poptávky je tak silný, že převažuje tlak na nabídkové straně, spočívající ve výpadku dodávek z Íránu, Ruska či Venezuely. Světový trh je navíc zaplavován stále větším objemem americké břidličné ropy, což pomáhá zesilovat tlak na pokles cen ropných produktů,“ konstatuje Kovanda.

„V případě, že obchodní války budou dál eskalovat a rozšiřovat se do dalších regionů, hrozí výrazné omezení světového obchodu, a tedy i poptávky po ropě, což má silný cenotvorný efekt na trzích.“

Kromě ceny ropy může řidičům v České republice pomoci i kurz koruny vůči dolaru. Ten za poslední týden výrazně posílil. Nyní se dolar obchoduje za 22,77 koruny. Česká měna je tak vůči dolaru nejsilnější od 17. dubna 2019, což pomáhá snižovat cenu dovozu ropy a ropných produktů do České republiky.

Na trzích s ropou se o květnu letošního roku hovoří jako o měsíci velkých propadů, kdy došlo k nejhlubším poklesům ceny ropy od loňského listopadu. „Společnost Goldman Sachs předpokládá, že se cena ropy Brent ustálí mezi 65 a 66 dolary za barel, což v sobě bude zahrnovat napětí způsobené obchodními válkami i sankce Spojených států na Írán a Venezuelu. K růstu ceny ropy by přitom mohly vést kroky kartelu OPEC,“ míní Křeček.

OPEC a další klíčoví těžaři v čele s Ruskem přitom nevykazují podle pozorovatelů přílišnou jednotu ve věci dalšího postupu.

„Kartel se schází koncem června ve Vídni a Saúdská Arábie bude plédovat za pokračování současného omezování těžby, jež platí od počátku roku. Ruská strana se naopak vyjadřuje v tom smyslu, že omezováním těžby tradiční těžaři přepouštějí část tržního podílu právě americkým břidličným těžařům. Je proto možné, že Rusko na vídeňském zasedání OPEC a dalších tradičních těžařů již nezvedne ruku pro omezování těžby, případně jen v menším rozsahu,“ upozorňuje Kovanda.

Takový vývoj by podle něho jen umocnil tlak na pokles cen ropy na světových trzích a zlevnění pohonných hmot v Česku. V příštím týdnu lze tedy podle Kovandy očekávat stagnaci, případně mírný pokles v rozsahu do deseti haléřů na litr. Trend levnějšího benzinu a nafty by pak měl pokračovat i v dalších červnových týdnech.