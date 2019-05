Počet lidí s penzijním spořením poprvé od roku 2013 stoupl

Hospodaření účastnických fondů se liší podle jejich investičních profilů. V dynamických a akciových fondech je zastoupen výraznější podíl investic do akcií nebo akciových podílových fondů a podílových listů, ve fondech konzervativních a dluhopisových převažují investice do státních dluhopisů.

Příspěvků v transformovaných fondech přes úbytek účastníků neubývá, koncem března jejich celkový objem činil 409,8 miliardy korun, tedy o 5,493 miliardy více než na konci roku 2018.

Za první čtvrtletí 2019 vytvořily transformované fondy celkový zisk 1,409 miliardy korun, tedy téměř polovinu celoročního loňského zisku.

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už neručí za to, že případná ztráta nesníží úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízí možné vyšší zhodnocení.