Obchodní centra v Česku jsou nafukovací. Rozšíří se o tisíce metrů čtverečních

Centra se většinou snaží být multifunkční. Tedy poskytují návštěvníkům i možnost si při nákupech oddechnout, aniž by museli budovu opustit. Nechybí tedy odpočinkové zóny, fontány anebo zeleň a také třeba místa pro dobití telefonu, dokonce i posilovny či sauny. Standardním vybavením jsou i dětské kouty, restaurace a kina. Většinou v horních patrech. „Protože zákazník, který prochází ta předchozí patra, může cestou v ostatních obchodech nakoupit něco, co původně ani nezamýšlel,“ vysvětlil umístění Rosenlacher.

Navození příjemné atmosféry by mělo návštěvníky uvnitř centra udržet. Podobně jako interiér, v jehož spletitosti se ale může nakupující i ztratit. „Centrum je postavené dokulata. To znamená, že veškeré uličky směřují do kruhu a zákazník v podstatě kolikrát nevědomky obejde celé centrum dokola a vidí v podstatě téměř celý sortiment,“ upozorňuje Rosenlacher.

„Menší občerstvení se dává spíše do spodních pater. Když zákazník vstoupí do obchodního centra, už si může na cestu koupit kávu,“ uvádí jeden z příkladů rozmístění lektor marketingové komunikace Pavel Rosenlacher.

Poskytnout co nejvíce lákadel pro trávení času by mělo zákazníkům i rozšíření brněnského obchodního centra Avion Shopping Park. Do podzimu příštího roku by měla přibýt nová obchodní pasáž o rozloze čtrnáct tisíc metrů čtverečních, což odpovídá necelým třem fotbalových hřištím. „Zaměříme se na koncepty, kde lidé nejen nakupují, ale kde se mohou také pobavit a zasportovat si,“ potvzruje ředitel centra Petr Navrátil.

V Česku je téměř sto velkých „obchoďáků“

Podle údajů realitní poradenské firmy Cushman & Wakefield je v Česku aktuálně 98 velkých obchodních center. Většina vznikla mezi lety 2004 až 2009. Na následující roky je plánováno hned několik nových projektů. Kromě rozšíření některých stávajících objektů by do roku 2023 mělo v Česku vyrůst hned šest nových staveb. Z toho čtyři v Praze, jedna v Plzni a další ve Zlíně.