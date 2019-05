Hrozí, že dva programy nestihnou vyčerpat dotace, varuje ministerstvo

Evropská komise loni v červenci povolila České republice přesunout polovinu evropských dotací původně určených na podporu vysokorychlostního internetu do jiných programů. Šlo zhruba o osm miliard korun, z nich 5,2 miliardy MMR přesunulo do Integrovaného regionálního operačního programu.

Při hodnocení čerpání evropských dotací se používá takzvané pravidlo N+3. To znamená, že příjemci v jednotlivých programech musí do tří let vyčerpat dotace, které jim byly v daném roce přiděleny.

Současné programové období 2014 až 2020 schválila Evropská komise až v roce 2015. Plnění pravidla N+3 tak začala vyhodnocovat až ke konci loňského roku. Splnily ho všechny programy, Česko tak zatím nemuselo unii nic vracet. V posledním programovém období vracelo necelá čtyři procenta z celkově přidělených zhruba 700 miliard korun.

Podle MMR čtyři programy splnily pravidlo N+3 pro letošní rok. Jde o programy Doprava, Technická pomoc, Zaměstnanost a Program rozvoje venkova.