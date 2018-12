Česko stále patří v čerpání dotací mezi ty pomalejší. Z necelých 600 miliard zatím využilo třetinu

Česko má v současném programovacím období k dispozici 581 miliard korun. Proplaceno zatím bylo necelých třicet procent, přes 172 miliard. Další žádosti a čerpání jsou pro vládu prioritou i v příštím roce. „Já jsem vždycky tlačil na to, aby naši ministři čerpali. Každá koruna z Evropy, která přijde na účet našeho státního rozpočtu, se počítá do plnění rozpočtu,“ říká premiér Andrej Babiš (ANO).

Fakta Čerpání fondů EU v období 2014–2020 k dispozici: 581,4 miliardy korun

proplaceno: 172,4 miliardy korun (29,7 %)

Zdroj: MMR (údaje k 30. 11. 2018)

Brusel Českou republiku upozorňuje, že v unijní statistice využívání dotací patří mezi pomalejší země. „Když porovnáme Českou republiku s průměrem EU, tak patří k těm pomalejším. Do dneška ČR vybrala zhruba 59 procent z dostupného množství na sedmileté období, zatímco průměr EU je 67 procent,“ upozornil Marc Lemaître, generální ředitel pro regionální a městskou politiku Evropské komise. Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) ale Česko zpoždění rychle dohání. „Aktuální čísla hovoří o tom, že už máme proplaceno příjemcům tolik žádostí, že i limit roku 2019 budeme mít pravděpodobně splněn už v pololetí příštího roku,“ tvrdí Dostálová.

Odkaz Auditoři Bruselu přijedou zkoumat podezření na Babišův střet zájmů při čerpání evropských dotací

Dotace pro průmysl pomohou životnímu prostředí Největší problémy s čerpáním dotací má hlavní město Praha a také resort průmyslu. Právě z něj by nevyčerpané finance mohly jít životnímu prostředí. Teď resort v Bruselu vyjednává o přesunu miliardy, která by pomohla hlavně Moravskoslezskému a Ústeckému kraji. „Evropská komise si přeje, aby to byly tzv. uhelné regiony. To by byly projekty, které se týkají zlepšení kvality ovzduší. Především by se to ale týkalo velkých i malých a středních podniků,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Ministerstvo kultury se chce soustředit na zlepšení systému rozdělování dotací a zvýšení transparentnosti. Ideálně by podle ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) měl o financích rozhodovat Státní fond kultury. „Požádal jsem, aby Komise vypracovaly jasná pravidla a jasná kritéria. Ona sice jsou, ale cílem je co nejvíce je zjednodušit a zpřehlednit. A systémově směřuji k tomu, že by to chtělo oddělit je od ministerstva kultury. Myslím si, že úkolem ministerstva není být dotační institucí,“ říká ministr kultury. Opozice chce kvalitnější projekty a přísnější kontrolu I přesto, že Česko čerpání evropských dotací zrychlilo, opoziční politici vládu kritizují. Někteří mluví o tom, že jsou nekvalitní projekty, jiní volají po přísnější kontrole. „Kritéria jsou často tak náročná, že je obtížné pro ně připravit příslušný projekt. A konečně nejsložitější ve všech případech aktuálních programů je vysoká administrativní náročnost,“ říká místopředseda ODS Martin Kupka.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš volá po větší kontrole. „Je potřeba důsledná kontrola, aby peníze skutečně byly využity v souladu se záměrem, a to se ne vždy daří. To by se mělo určitě zlepšit,“ podotýká Bartoš. „Nemohu odpustit ministrům minulé ani současné vlády to, jakým způsobem nejsme schopní projekty předkládat,“ říká předseda KSČM Vojtěch Filip. Čerpání evropských peněz bude pro politiky i jedním z hlavních témat počátkem nového roku. Priority pro rok 2019 bude v lednu řešit také vláda.