Uber míří ve velkém stylu na burzu. Jeho řidiči však pociťují odvrácenou stranu vzestupu

Do dluhové pasti se Stan stejně jako mnozí další dostal, když si půjčil na nové auto. Přestat s Uberem si nemůže dovolit, i když si vydělá jen velmi málo peněz. Řidiči, kteří pro Uber jezdí, si už několik let stěžují, že se neustále zhoršují jejich podmínky. Firma si z toho, co zaplatí zákazník, bere stále víc. Například Muhammet Erdogmus vzpomíná, že první roky s aplikacemi Uber a Lyft pro něj byly výnosné. Za ujetou míli dostal průměrně v přepočtu 31 korun. Dnes je to méně než 15.

Uber protesty nekomentoval. Ve čtvrtek ale společnost slíbila, že se stížnostmi bude zabývat. Protestu, kdy se řidiči na 12 hodin ze systému odhlásili, se ale zúčastnily jen tisíce ze tří milionů šoférů, kteří po světě pro společnost jezdí. Firmě tak nezpůsobili větší potíže.