V Krušných horách hloubí Antilopu, která zdvojí Gazelu a napojí Česko na Nord Stream 2

Jako první se začal stavět přeshraniční úsek plynovodu. Zatím je to jen prvních asi šest set metrů, práce se ale mají brzy rozjet naplno. Hotovo by mělo být letos na podzim. Cena se pohybuje v řádu miliard a kapacita odpovídá trojnásobku spotřeby celé republiky. Krym, Donbas a výhrady Jeden podobný plynovod se skoro shodnou trasou už Českou republikou prochází. Jde o zmiňovanou Gazela a její stavba na začátku dekády patřila k velkým událostem. Politici v roce 2013 zdůrazňovali, že posílí bezpečnost dodávek, neboť palivo jde plynovodem Nord Stream po dně Baltského moře, a tudíž obchází území postsovětských republik.

Následná anexe ukrajinského Krymu Ruskem, rozpoutání války na východě Ukrajiny a protiruské sankce ale postoj řady zemí k projektu ruského energetického gigantu Gazprom proměnil. „Projekt Nord Stream 2 bezpečnosti evropské energetiky nepomáhá,“ míní polský ministr zahraničí Jacek Czaputowicz. „Myslím, že je to politický projekt. Nikoli ekonomický projekt. Zvyšuje závislost Evropy na ruském plynu,“ varoval europoslanec a předseda frakce Evropské lidové strany Manfred Weber. Česká republiká zatím tento názor nesdílí. Provozovatel má příjem z tranzitu ze severního do jižního Německa. Deset miliard nákladů za Gazelu by se mělo zaplatit během deseti let. „Čím víc plynovodů proudí přes Českou republiku, tím líp pro nás,“ sdělil premiér Andrej Babiš (ANO).

MPO mluví o pozitivním dopadu pro české plynárenství Podle náměstka ministryně průmyslu a obchodu Reného Neděly budou mít nové plynovody na české plynárenství pozitivní dopad. „V nejbližší době bude docházet k postupnému vypršení platnosti existujících kontraktů na přepravu plynu přes území České republiky,“ upozornil. „Tyto kontrakty by zcela určitě nebyly ve stávajícím rozsahu obnoveny, což by ve svých důsledcích vedlo k výraznějšímu přesunu nákladů na provoz přepravní soustavy, vlastněné společností Net4Gas, na tuzemskou přepravu a v konečném důsledku by tak prodražilo zemní plyn pro zákazníky na území České republiky,“ dodal. Mluvčí firmy Net4Gas Zuzana Kučerová sdělila, že rozsah investice do české přepravní soustavy v rámci celého projektu Capacity4Gas se odhaduje na několik stovek milionů eur. Podle Neděly by mohly dosáhnout až na 700 milionů eur (18 miliard korun).