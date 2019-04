Start-up Motionlab se probojoval do finále celosvětové soutěže. Stačilo mu šest měsíců na trhu

Autoři českého projektu Motionlab na něm pracovali zhruba rok a půl. Na trh vstoupili teprve před necelými šesti měsíci. Jejich platforma přizpůsobuje reklamní video konkrétnímu divákovi. Zapojí do něj třeba jeho jméno nebo oblíbené zboží (konkrétnější způsob, jak to dělá, ukazuje přiložené video).

Brněnská firma se rozhodla spojit personalizaci a video, protože jsou to trendy, které hýbou světem. „Už od začátku jsme se rozhodli, že budeme budovat globální platformu a směřovat hlavně do Ameriky, protože New York je taková Mekka digitálních technologických agentur, což jsou naši partneři, kterým produkt nabízíme,“ uvedl v pořadu Byznys ČT24 spoluzakladatel Motionlab Jan Sekerka.

Z různých předpokladů pro úspěšný start-up zdůraznil kromě silného nápadu zejména význam týmu. On sám dříve pracoval v Microsoftu, kde měl na starosti start-upové firmy, v nové sféře tak zužitkovává dřívější zkušenosti. „Uvidíme, zda se mi to vyplatí, ale zdá se, že je to na dobré cestě.“

Sekerka také uvedl, že start-up přestává být start-upem ve chvíli, kdy už má stovky zaměstnanců, kdy už jsou nastaveny procesy a firma už není tak agilní ve vývoji produktu. Pak už to začíná být korporace. Dodal však, že se to nedá brát černobíle, protože zná spoustu korporací, které mají start-upový přístup. Zmínil také, že start-up je už ze své podstaty rizikový projekt.

Čemu se věnují české start-upy

Tuzemské start-upy se nejčastěji zabývají podnikáním někde na pomezí více kategorií. Tak to vnímají skoro dvě pětiny oslovených podnikatelů. Z těch, které lze zařadit do jedné kategorie, se jich nejvíc věnuje softwaru. Dohromady 15 procent. Podobné množství pak působí v oblasti internetových obchodů, reklamních a marketingových technologií.

Osm procent českých start-upů nabízí služby nebo produkty snažící se zlepšovat dopravu nebo zdraví. Další se pak zabývají například finančními službami a bezpečností, mobilními aplikacemi, hrami nebo analýzami.

Naopak zastoupení firem, které se orientují na hardware nebo výrobu, je poměrně nízké. Může za to zřejmě vyšší náročnost na vývoj a tím i náklady. A podle odborníků to svědčí taky o tom, že i přes historickou sílu tuzemského průmyslu se zatím v této oblasti v Česku příliš neinovuje.

Dokázali změnit svět

Některé světové start-upy dokázaly svými výrobky či službami výrazně měnit svět. Patří k nim i tzv. jednorožci, tedy start-upy, které dosáhly tržní hodnoty miliardy dolarů a více. Například platforma na krátkodobé ubytování Airbnb, spolujízda BlaBlaCar, internetový bazar Letgo, vesmírná společnost SpaceX nebo alternativní taxislužba Uber.

Úspěch mají ale i jejich čeští kolegové. Třeba internetový vyhledávač letenek Kiwi podnikatele Olivera Dlouhého loni obhájil první místo v žebříčku nejlepších tuzemských start-upů časopisu Forbes. Výrobce 3D tiskáren Prusa Research se zase stal nejrychleji rostoucí technologickou firmou ve střední Evropě. Je tu i on-line supermarket Rohlík.cz či platforma na půjčky Zonky. V problémech je ovšem například e-shop s módou Zoot. Momentálně je chráněn soudem před věřiteli, dluží kolem půl miliardy korun.