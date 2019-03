Ministři za ANO slíbili většinou úspory v provozu. Prioritou rozpočtu podle Schillerové zůstávají investice

Ministerstvo životního prostředí v roce 2020 škrtne zhruba deset procent provozních nákladů, tedy přibližně 80 milionů korun. Novinářům to řekl ministr Richard Brabec (ANO). Úspory se budou týkat také personálních nákladů: zhruba deset procent úřad ušetří na ministerstvu jako na ústředním orgánu, méně pak v dalších resortních organizacích.

Úspory na ministerstvu životního prostředí by se mohly týkat i investic. „Já bych to rozdělil na dvě kategorie. Jedna jsou investice typu obnova IT nebo nějakých systémů i v rámci kybernetické bezpečnosti, i tam budeme dělat určitou redukci. Tam jsme se dohodli, že to prověříme, zda ty akce jsou skutečně naprosto urgentní, máme tam nějaký harmonogram,“ poznamenal Brabec.

„Pak je tam speciální kategorie Nová zelená úsporám. Tam jsme se dohodli, že chceme v každém případě zachovat takovou úroveň, která neomezí program pro naši nejatraktivnější kategorii, což jsou majitelé rodinných domů, tedy zateplování a systém zateplování. Tam chceme pokrýt všechny ty žádosti,“ řekl ministr. Dalším debatám s ministerstvem financí je ale otevřen.