Česko neplní své cíle v úsporách energie. Existují však i inspirativní projekty

„V některých sedačkách máme teplotní čidla, takže my přímo víme, jakou teplotu foukáme tomu člověku do obličeje. Ale tady to je o komfortu, aby měl divák zážitek z koncertu nebo z představení.“

Kromě Kongresového centra je už efektivnější i Národní divadlo. Praha teď chce snížit spotřebu šesti svých budov. Například Obecního domu nebo akvaparku Šutka. „Vychází tam zhruba 50 milionů úspor, které by měly být realizovány právě tím, že například vyměníme technologii v Obecním domě,“ vysvětluje generální ředitel společnost Operátor ICT Michal Fišer.

Podle oslovených analytiků je potenciál úspor v Česku obrovský a zatím nevyužitý. Podle loňské analýzy ministerstva průmyslu a obchodu vlastní a využívá 37 ústředních institucí celkem 775 budov. Z nich ovšem drtivá většina (586) nesplňuje požadavky na energetickou náročnost (klasifikační třídu C – úsporná).

Programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák soudí, že by vláda mohla také podpořit více energeticky soběstačné domácnosti. A to právě tím, že by alokovala více prostředků do Nové zelené úsporám. Podobně by se to mělo týkat také průmyslu.