Japonský soud povolil bývalému šéfovi Nissanu Ghosnovi kauci ve výši 201 milionů korun

Carlos Ghosn se narodil 9. března 1954 v Porto Velho v Brazílii, kam odešli jeho předci z Libanonu. Když mu bylo šest let, jeho rodina se vrátila do vlasti. Po střední škole Ghosn odjel do Francie, kde vystudoval v roce 1974 prestižní pařížskou polytechniku (École Polytechnique) a v roce 1978 Pařížskou báňskou školu. Následujících 18 let pracoval na manažerských postech u předního světového výrobce pneumatik Michelin.