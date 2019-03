V Česku je stále víc volných míst než zájemců. O změně práce uvažuje téměř polovina lidí

Například Dana Hurtalová měnila v poslední době práci hned několikrát. Nakonec se ale těsně před Vánoci zase vrátila do té současné. „Docházela jsem do jiného zaměstnání, do automobilového průmyslu, protože jsem si myslela, že to bude lepší, ale lepší to není,“ vysvětlila zaměstnankyně Amazonu. Do skladu se Dana Hurtalová vrátila zejména kvůli kolektivu a taky benefitům.

Nejčastěji chtějí měnit práci lidé v Praze. Podobně jsou na tom na Karlovarsku a v Olomouckém kraji

Jak vyplývá z průzkumu agentury Manuvia, nejčastěji chtějí lidé měnit práci v Praze, na Karlovarsku a v Olomouckém kraji. „U starších 26 let je v polovině případů motivací vyšší finanční ohodnocení. U těch mladších je to potom motivace v práci, to znamená, že chtějí, aby jejich práce dávala smysl,“ vysvětluje obchodní ředitel agentury Manuvia Michal Novotný.

Ve vývojářské firmě Etnetera se častému odcházení svých zaměstnanců snaží předejít. Zaměřují se hlavně na čerstvé absolventy. „Hodně dbáme na přirozenost a volnost. Když mám nějaký nápad, tak prostě mám možnost to realizovat, nejsem svázaný nějakými striktními pravidly, že to budu muset dělat právě takhle, protože tak je to zaběhnuté,“ vysvětluje ředitel společnosti Etnetera Petr Votoček.

Některé firmy už kvůli nedostatku zaměstnanců začínají nabízet třeba i méně tradiční benefity, jako je šestitýdenní dovolená nebo relaxační víkendy. Jak vyplynulo z průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory, rozšířené jsou i náborové odměny, které se pohybují mezi pěti až deseti tisíci korunami, věrnostní finanční prémie či 13. plat.