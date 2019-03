Britské továrny propouštějí a plní sklady zásobami, supermarkety mění skladbu zboží. Brexit se blíží

Británie má Unii opustit 29. března, tedy za 28 dní. Britský parlament ale zatím neschválil dohodu, kterou sjednala vláda Theresy Mayové s unijními vyjednávači. Brexit bez dohody by mohl těžce zasáhnout britskou ekonomiku a narušit obchodní výměnu se zbývajícími členskými státy EU.

„Oficiální data potvrzují, že zpracovatelský sektor se už nachází v recesi, a únorový index nákupních manažerů nesignalizuje, že by krátkodobé oživení produkce v důsledku tvorby zásob stačilo k obnovení růstu v odvětví,“ uvedl ředitel IHS Markit Rob Dobson. Tvorba zásob navíc podle agentury Reuters sníží provozní zisk výrobců, takže jim zbude méně peněz na investice.

Průzkum rovněž ukázal, že továrny v únoru snižovaly počet pracovních míst nejprudším tempem za šest let a že vzrostly jejich obavy ohledně budoucnosti. Příliv zakázek ze zahraničí podle něj klesl již popáté za posledních sedm měsíců.

Dílčí index tvorby zásob se v únoru vyšplhal na 59,1 bodu. To představuje nejvyšší úroveň, jakou dosud IHS Markit v rámci skupiny předních vyspělých zemí G7 zaznamenala. Zhruba 70 procent britských továren zdůvodňovalo mimořádnou tvorbu zásob brexitem.

V britských supermarketech je před brexitem méně dováženého zboží

Průzkum společnosti Kantar navíc ukázal, že britské supermarkety mění skladbu zboží a snižují tradičně přísné standardy týkající se čerstvých produktů a jejich velikosti, tvaru a barev. V regálech tak prořídly zejména řady dovážených položek, přičemž spotřebitelé se začínají chovat jako v dobách recese. O průzkumu informoval server Independent.

Před odchodem Spojeného království z Evropské unie obchody rovněž úplně vyřadily některé zboží. Panují obavy, že pokud by země opustila evropský blok bez dohody o podmínkách rozluky, mohlo by to vést k opožďování nebo přerušení dodávek, k růstu cen a k nedostatku některých potravin, připomíná Independent.

Společnost Kantar nicméně soudí, že současná situace „celkově pomůže v boji proti obalům a plastům, proti plýtvání potravinami a proti obezitě“. Jedinou stinnou stránkou podle ní je, že nakupování bude Britům trvat o něco déle než dosud, protože kvůli snižujícím se standardům budou muset pečlivěji vybírat.

Britští spotřebitelé se podle průzkumu začínají chovat podobně jako v době recese po finanční krizi. Dlouhodobý trend kupovat si zdravé jídlo se ustálil, ale roste počet hotových jídel, která si dospělí kupují do práce. Méně lidí si také dopřává jídlo a pití mimo domov.