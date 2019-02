Britští poslanci znovu zkusí změnit podobu brexitu. Hlasovat budou o čtyřech variantách

Poslanci by měli také hlasovat o alternativním brexitovém plánu labouristické opozice. Ten předpokládá například celní unii s EU, těsnou vazbu na unijní jednotný trh a větší ochranu životního prostřední a práv pracovníků.

Předsedkyně vlády tehdy poprvé připustila, že Londýn může požádat o odklad brexitu, plánovaného na 29. března. Podle premiérky se tak ale má stát jen v případě, že britští zákonodárci při hlasování odmítnou podpořit vyjednanou dohodu o podmínkách odchodu z Unie i možnost, že Británie 29. března EU opustí bez jakékoli dohody.

Poslanecké návrhy, které vybral do debaty předseda parlamentu, jsou z formálního hlediska dodatky k neutrálně formulovanému vládnímu usnesení o pondělním projevu Mayové. Výběr do debaty ale automaticky neznamená, že o nich budou zákonodárci hlasovat. Přijatými pozměňovacími návrhy se vláda nemusí řídit, ovšem byla by pod značným politickým tlakem, aby tak učinila.