Z polského hovězího, ve kterém se našla salmonela, se do pokrmů zpracovalo přes sto kilogramů. Šlo i do škol

Ze zhruba 700 kilogramů polského masa se salmonelou se ho zpracovalo do tepelně upravených pokrmů nebo potravin nebo se dále dohledává přibližně 133 kilogramů. Z toho více než polovina se ho snědla na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Přes 40 kilogramů putovalo na Slovensko. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytla Státní veterinární správa. Maso mělo podle veterinářů projít tepelnou úpravou, lidem by tak nemoc neměla hrozit. Kvůli výskytu nemoci ale od čtvrtka začali veterináři kontrolovat veškeré hovězí přivážené z Polska.