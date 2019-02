Elektronické dálniční známky plánuje vláda na rok 2021. Nahradí papírové

Projednávaný návrh počítá s tím, že bude možné dálniční poplatek uhradit elektronicky prostřednictvím internetu nebo mobilní aplikace.

Platby vázané na registrační značku příslušného auta zaeviduje informační systém provozovaný Státním fondem dopravní infrastruktury. Kontrolovat se budou prostřednictvím kamer, ke kontrole by mohly sloužit i mýtné brány. Systém by do budoucna měl umožnit rovněž takzvané krajské dálniční známky, po kterých některé kraje volaly.