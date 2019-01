O2 loni rostl počet zákazníků i tržby, čistý zisk ale klesl

Největší tuzemský operátor O2 loni zvýšil konsolidované tržby o 0,8 procenta na 38 miliard korun. Čistý zisk však firmě klesl o 2,5 procenta na 5,45 miliardy korun. Důvodem byly vyšší odpisy kvůli investicím do nákupu sportovních práv, transformaci IT systémů a investicím do sítí na Slovensku. Analytiky výsledky firmy spíše zklamaly.