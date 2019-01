Indický ekonomický summit je plný kontrastů. Z jedné strany nablýskané konferenční centrum, z druhé běžný život

Rodák z pořadatelského Gudžarátu Módí se v pátek s Babišem setkal kromě summitu, kde premiér v úvodním projevu zmínil, že chce posunout vzájemné vztahy s Indií na úroveň strategického partnerství , i u slavnostního oběda. A absolvují spolu také večeři, kde budou přítomni i další indičtí členové vlády a hlavní ministr Gudžarátu Vidžaj Rupání. Babiš je třetím českým premiérem, který přijel do Indie, před ním v zemi byli Miloš Zeman (2001) a Jiří Paroubek (2006).

Premiérovo turné po Asii pokračuje. @AndrejBabis se účastní summitu #VibrantGujarat2019 . Ocenil Indii jako jednu z největších světových ekonomik a řekl, že by rád posunul vztahy na úroveň strategického partnerství. pic.twitter.com/kFgo3UVTkM

Módí chce ze svého rodného Gudžarátu i prostřednictvím summitu udělat do roku 2030 nejrozvinutější část Indie schopnou lákat globální investory a přiblížit se světu. Soudě podle prostředí v Ahmadábádu se však bude přinejmenším v oblasti kvality života jednat ještě o dlouhou a složitou cestu.

České firmy dováží do Indie hlavně automobily, strojní zařízení, energetická zařízení, turbíny, nábytek a chemické látky. Na druhé straně Indie vyváží do Česka kromě železa, oceli a oděvů také náhradní díly pro automobily, díly traktorů, elektrická zařízení, léčiva či chemické výrobky.

Babiš by se měl v sobotu také zúčastnit v indickém městě Púna otevření nového závodu české Technicoat z Plané u Českých Budějovic. Ta v první fázi investovala do továrny asi dva miliony eur (51 milionů korun) a zatím zaměstná do 20 lidí. Firma chce být blízko zákazníkům vyrábějícím zařízení pro ropný těžební průmysl, uvedl její majitel Martin Kortus.

České firmy budou mít v Indii také vlastní průmyslový park

V jihoindickém Bengalúru pak do roku 2020 vznikne průmyslový park pro české firmy. Na ploše, která velikostí odpovídá zhruba Václavskému náměstí, mají firmy vyrábět a montovat výrobky přímo pro indický trh, vysvětlil loni v červnu předseda Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček.

Komerční developerský projekt má podporu indické i české vlády. „Park bude vznikat etapově a může se rozšířit až na šest hektarů. Počítá se s tím, že si firmy minimálně pronajmou 10 tisíc metrů čtverečních,“ uvedl v červnu pro server iHNed Havlíček.