Babiš navštívil ekonomické fórum v Gudžarátu, chce posunout vztahy s Indií na strategickou úroveň

Babiš by se měl v sobotu také zúčastnit v indickém městě Púna otevření nového závodu české Technicoat z Plané u Českých Budějovic. Ta v první fázi investovala do továrny asi dva miliony eur (51 milionů korun) a zatím zaměstná do 20 lidí. Firma chce být blízko zákazníkům, vyrábějícím zařízení pro ropný těžební průmysl, uvedl její majitel Martin Kortus.

České firmy budou mít v Indii také vlastní průmyslový park

V jihoindickém Bengalúru pak do roku 2020 vznikne průmyslový park pro české firmy. Na ploše, která velikostí odpovídá zhruba Václavskému náměstí, mají firmy vyrábět a montovat výrobky přímo pro indický trh, vysvětlil loni v červnu předseda Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček.

Komerční developerský projekt má podporu indické i české vlády. „Park bude vznikat etapově a může se rozšířit až na šest hektarů. Počítá se s tím, že si firmy minimálně pronajmou 10 tisíc metrů čtverečních,“ uvedl v červnu pro iHNed Havlíček.

Premiér se spolu se svým doprovodem přesunul na závěrečnou část týdenní cesty po Asii do Indie z Thajska. Jedním z výsledků tamní návštěvy je i to, že by do letošních Vánoc mohl mezi Prahou a Bangkokem létat přímý spoj.