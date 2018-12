Dostali jste po návratu z rodičovské výpověď? Pozor na třídenní lhůtu, jinak můžete přijít o tisíce

Neblahou zkušenost má za sebou Eva Rejentová, která se vracela do zaměstnání po sedmi letech. Před návratem zjistila, že firma její místo zrušila a nabídla jí pětiměsíční odstupné. Paní Eva tedy začala zjišťovala, co má dělat, aby jí stát správně vypočítal podporu v nezaměstnanosti. Rodiče dětí do čtyř let věku se totiž musí na pracovní úřad nahlásit do tří pracovních dnů.

„Pracovnice na infolince se mě ptala, jestli dostanu odstupné. Řekla jsem, že ano, tak mi řekla, že můžu přijít jakýkoliv jiný den. Nemusím v těch třech, pokud to nestihnu,“ popisuje Eva Rejentová.

S rodinou tedy v klidu odjela na dovolenou. Když si pak šla po návratu na úřad práce vše zařídit, tak dostala podporu vypočítanou jen z rodičovské – tedy asi čtyři tisíce korun měsíčně.

„Slečna mi začala říkat, že jsem nestihla zákonnou lhůtu tří dnů a jejich systém mě automaticky vrátil na rodičovskou dovolenou, i když jsem zase chodila do práce,“ zlobí se Eva Rejentová. Chybou mělo být, že při zjišťování informací neuvedla, že před výpovědí byla na rodičovské – proto dostala od úřadu neúplné informace.

Eva Rejentová si na postup úřadu práce stěžovala, ministerstvo se ale úředníků zastalo. I proto varuje ostatní rodiče, aby třídenní lhůtu nepropásli – ona sama kvůli tomu přišla téměř o 50 tisíc korun.