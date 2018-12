Jednorázové plastové výrobky budou za dva roky zakázány. Jejich náhrady se zkoušejí už dnes

Zákaz jednorázových brček, nádobí, tyčinek do uší či polystyrenových obalů nebo třeba nádob na potraviny a nápoje by měl začít platit za dva roky. Shodli se na tom vyjednavači členských zemí Evropské unie při přípravě prozatímního dokumentu. Regulace se bude týkat produktů, které znečištují planetu tzv. mikroplasty – právě ty se nejsnáze dostávají do moří a oceánů. Některé zdejší firmy nebo pořadatelé akcí přitom na regulaci nečekají, sami se snaží omezit jednorázové plasty a mění je za jiné materiály. Česká televize se o tom přesvědčila na současných vánočních trzích.