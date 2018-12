Exšéf Nissanu může brzy na svobodu. Japonsko mu překvapivě neprodloužilo vazbu

Ghosn byl zadržen kvůli podezření, že v letech 2011 až 2015 uvedl o polovinu nižší výši svých kompenzací, než bylo skutečných deset miliard jenů (dvě miliardy korun).

Prokuratura původně tvrdila, že Ghosn zůstane ve vazbě nejméně do konce roku, protože byl znovu zatčen kvůli podezření, že podhodnotil příjmy také v dalších letech, a to až do března 2018. Stejnému podezření čelil i Kelly.