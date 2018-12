Dálniční známky, stavební spoření, poslední vánoční balíky. Do kdy ještě máte čas?

Včasné poslání peněz je důležité například u stavebního spoření, které v Česku využívá přes čtyři miliony lidí. Aby nepřišli o státní podporu (až dva tisíce korun), měli by mít za celý rok uspořeno nejméně 20 tisíc korun – případně by měli tuto částku na poslední chvíli dorovnat. „Pokud chtějí peníze posílat převodem z účtu, ideálně by to datum splatnosti mělo být 28. prosince. Pokud chtějí lidé vložit peníze v hotovosti, určitě mohou, a to na pobočkách bank anebo na centrálách stavebních spořitelen. Ty můžou vkládat až do 31. prosince,“ uvedla mluvčí Raiffeisen stavební spořitelny Lenka Molnárová.

Platební příkazy. Například banky budou mít otevřeno podle standardní otevírací doby až do 23. prosince. Některé pobočky – převážně ty v obchodních centrech – budou svým klientům k dispozici i na Štědrý den.

„Pokud jde o posílání peněz z banky do stejné banky, tak stačí tuto operaci provést elektronicky do 23 hodin 31. prosince. Pokud jde o platbu z banky do jiné banky, doporučujeme tuto transakci provést do 12 hodin 31. prosince,“ informoval mluvčí České spořitelny Lukáš Kropík. A pokud by někdo potřeboval poslat platbu do zahraničí, banky doporučují udělat to nejpozději 28. prosince.