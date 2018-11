Poptávku po ropě ohrožují elektromobily a čistší paliva, uvádí energetická agentura

Automobily na elektrický pohon a účinnější technologie spotřeby paliv sníží poptávku po ropě do roku 2040 víc, než se očekávalo. Ve svém výhledu globálního energetického trhu to uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Svět ale podle ní stále může čelit krizi nabídky, pokud nebude dostatečně investovat do nové produkce.