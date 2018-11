S daňovým balíčkem od ledna vláda počítat nemůže, odkládá se i daň ze zahřívaného tabáku

přehrát video Události: Prosazení daňového balíčku vázne

„Jsem na to připravena, dokonce počítám spíš s tím, že se to nestihne. Samozřejmě mě to mrzí, protože v Poslanecké sněmovně už byl balíček v červnu letošního roku. Bohužel je legislativní proces nevyzpytatelný,“ řekla České televizi ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Z cigaret se zahřívaným tabákem zatím lidé spotřební daň platit nemusí, stojí podobně jako běžné cigarety. Stát je plánuje zdanit zhruba 14 korunami za krabičku. Daňový balíček, jehož součástí je i vyšší daň ze zahřívaného tabáku, projednal tento týden ve sněmovně rozpočtový výbor. Poslanci by měli o návrhu definitivně hlasovat v prosinci. Senát zřejmě proces ještě zdrží Poté ale ještě norma zamíří do Senátu. „Tam se obávám, že nám Senát některé tyto zákony bude vracet. Nejsem tedy velký optimista, že by se tyto věci mohly stihnout do konce roku,“ říká místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Roman Onderka (ČSSD). Vláda chtěla prosadit zdanění zahřívaného tabáku od 1. ledna příštího roku. Očekávala, že opatření přinese do rozpočtu skoro 70 milionů. Kvůli zpoždění ve zdanění zahřívaného tabáku ale bude státní kase přicházet každý měsíc o více než 5 milionů korun méně.

Piráti vládu kritizují za to, že si zdržení způsobila sama mimo jiné tím, že sněmovna zasedala od 12. července do 11. září pouze jeden den. „Je to jednoduché. Poslanci odjeli na dovolenou v červenci o dva dny dřív, a kvůli tomu vznikl tenhle průšvih,“ tvrdí další místopředseda rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík (Piráti). Kabinet ovšem vidí hlavní důvod v tom, že poslanci strávili hodiny jiným daňovým balíčkem, který kromě snížení DPH třeba na vodu a točené pivo počítá i s rozjezdem třetí a čtvrté vlny EET. A dosavadní projednávání zatím nepřineslo žádný výsledek. I start posledních fází EET vláda schválila už v červnu, poslanci ho ale dosud neprojednali ani v prvním čtení. Kritika i snaha zrušit další vlny EET Podle slov ministryně financí se v tomto případě projevují „jednoznačné obstrukce opozice“. Premiér Andrej Babiš označil za jejich viníka ODS. „Navrhujeme snižování daní a ODS dělá obstrukce a nechce, aby se to projednávalo,“ tvrdí premiér.

Pravicová opozice ale kroutí hlavou. „Odmítám názor, že bychom dělali obstrukce. Když se podíváte na vystoupení našich poslanců a to, co na EET říkají, tak jsou to jasné argumenty, nikoliv to, že bychom tam říkali nesmysly,“ reagoval občanskodemokratický poslanec Jan Skopeček. Jde podle něj o důslednou kritiku zákona, který by poškodil malé a střední podnikatele. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 a někdejší ministr financí Miroslav Kalousek má za to, že zavedení EET se minulo účinkem. „Naší ambicí je celý ten projekt zrušit, protože se jednoznačně ukázalo, že nedošlo k narovnání podnikatelského prostředí,“ uvedl. Poslanci už rozjezd třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb spolu se snížením DPH na některé služby a zboží projednávali během podzimu třikrát. Počtvrté se ho pokusí schválit v prvním čtení v prosinci. Zdanění náhrad církvím nejde zdaleka hladce

Nedaří se ani prosadit návrh KSČM na zdanění náhrad církvím. Z vyplácených přibližně dvou miliard korun by stát každý rok získal přes 400 milionů. Částka se postupně snižuje. Komunisté chtěli daň zavést také od ledna 2019. Přinejmenším slovní podporu má nápad u obou koaličních stran, ANO i ČSSD. První vládou premiéra Andreje Babiše zdanění prošlo už začátkem letošního roku a vzápětí i prvním čtením ve sněmovně. Od té doby se ale projednávání prakticky nijak neposunulo. Kvůli avizovanému odporu Senátu je zřejmé, že poslanci od ledna náhrady církvím zdanit nestihnou.