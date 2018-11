Investiční pobídka, která se vyplatila. Hyundai před 10 lety obrátil ekonomiku severu Moravy k autoprůmyslu

Kraj uhlí a oceli přesedlal na auto-moto

Pochybnosti, které příchod automobilky do Česka provázely, jsou v současnosti podle ministryně zcela vyvrácené. „Automobilka se tady zabydlela, aklimatizovala se. A to, že tady předvádí špičkovou technologii a umožňuje lidem v regionu zůstat a pracovat v takové oblasti, za kterou by třeba museli někam cestovat, je skvělé,“ řekla Nováková.

„Automobilka změnila zcela ráz kraje založeného na těžbě oceli a uhlí na místo, kde teď největší díl HDP a zaměstnanosti zajišťuje autoprůmysl. A není to jen o výrobě aut, ale o dalších dodavatelích, kteří se k tomu přidávají,“ poznamenal manažer vnějších vztahů Českého sdružení automobilového průmyslu Miroslav Konvalina.

Hejtman Ivo Vondrák (ANO) obrat ekonomiky kraje od těžkého průmyslu k novým technologiím potvrzuje. „Rozvíjí se oblast nových disciplín jako mechatronika, vnořené systémy, to znamená informatika budovaná do strojních systémů, a tak dál, a to jsou všechno věci, které považuji pro budoucnost za velmi zajímavé,“ řekl Vondrák.

Auta pro německý, britský i ruský trh

Loni automobilka Hyundai vyrobila v Nošovicích 356 700 automobilů, letos má v plánu výrobu 340 tisíc vozů. Z pásů tam sjede 66 aut za hodinu. Zatím posledním modelem je sportovní vůz Hyundai i30 Fastback N, který se v Nošovicích začal sériově vyrábět teprve ve čtvrtek. Mluvčí automobilky přiblížil, že nepředstavuje velký podíl výroby, Hyundai jej chce produkovat tisíc kusů měsíčně, je ale určen pro řidiče, kteří si skutečně chtějí užít jízdu.