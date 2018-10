Povinné ručení letos mírně zdraží, řidiči zaplatí v průměru skoro 2900 korun

Proti trendu z minulých let, kdy průměrné pojistné v povinném ručení prakticky nerostlo, se v letošním roce očekává, že za celý trh dosáhne částky 2869 korun. To odpovídá 3,4% růstu proti loňskému roku, uvedl pojistný matematik asociace Petr Jedlička. V minulých letech přitom docházelo ke stagnaci nebo mírnému poklesu průměrného pojistného.

Růst počtu pojištěných vozidel zůstává i dále na stabilní úrovni okolo tří procent ročně, pojistné ale svůj růst urychluje ze tří procent na šest. Absolutní počet pojištěných vozidel již překonal hranici osmi milionů.

Výše průměrné škody stoupá

Vývoj průměrné majetkové škody vykazuje trvale rostoucí trend. Již za období let 2011 až 2014 to bylo průměrně o 3,3 procenta ročně, od roku 2015 to je už o 7,2 procenta ročně. Průměrná škoda tak i nadále roste a aktuálně překračuje 42 tisíc korun, upozornil Jedlička.

Hlavní důvody tohoto vývoje jsou navyšující se cena práce v autoservisech, rostoucí ceny náhradních dílů a nákladnější opravy vozidel, které mají stále sofistikovanější a dražší systémy.

Na výrazně vyšším odškodnění za nemajetkové újmy má stabilně vliv nový občanský zákoník z roku 2014, nároky rostou také například v souvislosti s vyššími cenami lékařské péče. „Zaznamenali jsme meziroční růst odškodnění za nemateriální újmu o 6,9 procenta proti loňskému roku vlivem růstu průměrné mzdy, na kterou jsou hlavní typy nároků nemateriální újmy napřímo navázané,“ dodal Jedlička.