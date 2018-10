Ani půl kila masa na měsíc. Euforie z nového státu se mísila s ekonomickými těžkostmi

Navíc svou roli hrála ještě jedna věc, díky které mnohdy původní vlastníci z pozemkových reforem nevyšli zas tak špatně, jak to původně vypadalo. Cena půdy sice nebyla nízká a poskytovaly se státem garantované úvěry, ale nebylo jich dost a ne každý na ně dosáhl. Tím se však rezervoár těch, kteří si půdu mohli koupit, vyčerpal už někdy kolem dvacátých let. Reforma však probíhala až do roku 1935. A tehdy se ukázalo, že polovina půdy zůstala nerozdělená a ta se vrátila původním vlastníkům.

Korupce v první republice? Uhlí z Polska

A odkud se braly peníze na korupci? „První republika byla právní stát a zároveň jako v každém právním demokratickém státě se kradlo, kupčilo a prováděla se korupce. Když se podíváte na Antonína Švehlu (dlouholetý československý premiér a předseda agrární strany – pozn. redakce), tak to byl korupčník číslo jedna ve státě. Ale pozor, korupci prováděl ve prospěch státu, vyháněl čerta ďáblem, nezbohatnul,“ konstatuje Kubů. Byl stejně bohatý, když do politiky vstoupil, jako když umíral. „Byl to demokrat, který pracoval pro demokracii nedemokratickými způsoby,“ dodává.

Šlo podle něho o to, že ze dne na den se mentalita lidí změnit nedala. Bylo třeba určité přechodné období, takže i prvorepublikový prezident Tomáš Garrigue Masaryk i jiní věděli o určitých nepravostech. „Třeba takové financování politických stran bylo velmi netransparentní, ale hlavně všichni věděli, že se to dělo prostřednictvím uhlí. To se dováželo z Polska, pak se to nějak překrylo, změnila se kvalita, prodalo se to a z výnosu prodeje polského uhlí se financovaly všechny politické strany s výjimkou komunistů. A nikdy se to neprovalilo,“ dodává Kubů.

Ale i tak první republika byla podle něj v zásadě demokratickým státem, který pro českou, slovenskou i menšinovou společnost mnoho udělal. Řada podniků zůstala v rukou vlastníků z řad národnostních menšin. „Je to jen v některých společnostech, kde Češi převládli a kde došlo k velkému vývoji, který měl světově velmi zajímavé efekty. Například Baťa, Škodovy závody, Poldi Kladno, kde se vyráběla špičková chirurgická ocel, která se vozila do Ameriky, což cosi v té době znamenalo,“ říká Kubů.

Brzdou pro získání peněz bylo to, že elita neuměla jazyky

První republika? „Velmi drahá věc,“ usmívá se profesor Kubů. Znamenala velké sociální a ekonomické vzepětí všech vrstev obyvatelstva, lidé si jí ale tehdy považovali. „I ti bohatí i ti chudí, něco to pro ně znamenalo, vlastenectví mělo úplně jiný obsah,“ konstatuje Kubů.

Vůbec první peníze tak do ekonomiky napumpovaly české banky. Ty poskytly státu půjčku vlastních prostředků, která se pohybovala v desítkách milionů korun. Pomohly také státní dluhopisy, které si kupovali lidé.

Klíčovým problémem Československa a jeho samostatnosti byl fakt, že banky měly obecně peněz málo. Mezi lety 1919 a 1925, kdy probíhala hlavní část nostrifikace, která doběhla do roku 1927, se totiž zbavily všech velkých volných prostředků, aby si nakoupily akcie v repatriaci. „Měly tak obrovské koncerny podniků a firem, ale neměly dost peněz, aby je zásobovaly provozním úvěrem, natožpak investičním úvěrem. První republika tak zvýšila svou technicko-technologickou zaostalost, protože na to nebyly peníze,“ vysvětluje Kubů.

Ekonomika Československa byla trvale podkapitalizovaná. Nikdo jí nechtěl půjčit peníze, protože nebudila důvěru. Málokdo totiž znal zboží Made in Czechoslovakia, nikomu neříkala nic československá koruna. K mání tak byly většinou jen krátkodobé a malé půjčky.

„I když jsme měli své ekonomické elity, tak tito velicí a významní lidé neuměli anglicky, maximálně tak francouzsky. Tehdy se nedaly sehnat peníze ve Francii, protože ta byla po válce totálně zničená a sama je potřebovala. Takže se muselo do Anglie nebo USA. Anglie však byla konzervativní, a když tam někdo přijel, nechtěl s nimi nikdo jednat,“ konstatuje Kubů. Existují podle něho i záznamy, kde se Angličané o Češích vyjadřují pohrdlivě, protože neuměli anglicky a nerozuměli jejich zvykům.