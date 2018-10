Nejistota s brexitem zmítá nejen britským průmyslem, problémy můžou být v Německu i Česku

Podvedeni se cítí i zahraniční investoři do britského autoprůmyslu

Problém ale dopadá i na zboží, které zkáze nepodléhá. Pokračující nejistotou se cítí podvedeni zahraniční investoři do britského automobilového průmyslu. „Pokud nás v této situaci budou dál držet jako rukojmí, kvetoucí britský automobilový průmysl by se mohl vrátit do doby před 20 až 25 lety,“ říká člen vedení výrobce brzd Brembo a prezident asociace CLEPA Roberto Vavassori.

Tehdy krachovaly britské automobilky Leyland a Rover a zachránily je právě zahraniční investice. Odvětví se mezitím vyladilo na maximum efektivity a je závislé na plynulém propojení trhů. Výrobci apelovali na Londýn a Evropskou unii, ať se konečně dohodnou.

Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA) mezitím upozornila, že žádné množství krizového plánování nedokáže realisticky vyřešit všechny mezery, které vzniknou odchodem Británie z EU za podmínek Světové obchodní organizace.