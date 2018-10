Důvěra v německou ekonomiku se výrazně zhoršila. Stojí za tím strach z obchodní války a tvrdého brexitu

Třetina českých exportérů očekává, že obchodní válka ohrozí vývoz

Téměř třetina českých exportérů očekává, že by obchodní válka mezi EU a USA ohrozila jejich vývoz. Za největší rizika pro tuzemský export považují vývozci kurzové změny a nedostatek pracovních sil. Za poslední rok se vnímání těchto dvou rizik zvýšilo nejvíc, vyplývá z letošního ročníku Exportního výzkumu DHL. Exportéři naopak vidí největší příležitosti u vývozu do Německa, Ruska a Číny, která si tak polepšila v žebříčku o dvě pozice.

Meziročně pak vzrostl o 22 procent podíl exportérů, kteří považují za pravděpodobné zpomalení ekonomiky EU. Negativní vývoj očekává 59 procent z nich, v případě české ekonomiky pak 52 procent podniků.

Téměř třetina exportérů zastává názor, že by případná obchodní válka mezi USA a EU ohrozila jejich aktivity. Dvě třetiny českých vývozců se však necítí významně ohroženy.

Výrazně více než loni vidí exportéři jako možná rizika pro český vývoz celní bariéry (osm procent) a globální situaci celkově (18 procent) s důrazem na rizika plynoucí z restrikcí a sankcí, například vůči Rusku. Začínají se také objevovat obavy z případné další globální krize.

Exportérům se obecně nicméně daří, přibývá však těch, kteří čekají zhoršení v podmínkách pro export. Co se týče výhledu pro příštích 12 měsíců, 48 procent exportérů očekává stagnaci v objemu vývozu, nárůst pak předpokládá 46 procent. Meziročně však podíl vývozců očekávajících stagnaci objemu exportu vzrostl o osm procentních bodů.

O Čínu je zájem

V posledních dvou letech roste podíl firem považujících Čínu za největší exportní příležitost do budoucna, je to však z výjimečně nízké hodnoty z roku 2016. Letos se tak Čína vrátila na hodnoty z let 2014 a 2015.