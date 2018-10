Dostavba Temelína, nebo Dukovan? Na stole jsou všechny varianty, říká ministryně průmyslu

Nyní se hraje spíše o zachování provozu dukovanské elektrárny. Současné dukovanské bloky totiž mají skončit po 50 letech, nejspíš to bude kolem roku 2035. „To, že byl v roce 2014 zrušen tendr na dostavbu Temelína, považuji za velkou chybu,“ uvedl v Událostech, komentářích České televize místopředseda výboru pro životní prostředí a poslanec ODS Jan Zahradník, který byl dříve hejtmanem Jihočeského kraje.

Je atomová energie ta, o kterou se bude i v budoucnu opírat česká energetika? A pokud ano, dočká se nových bloků jaderná elektrárna v Temelíně, nebo Dukovanech? Nebo obě? Ještě před pár lety měla k dostavbě blíže nakročeno temelínská elektrárna. Pak se ale výběrové řízení zastavilo. Oficiálním důvodem bylo, že česká vláda neposkytla na stavbu státní garance. A také se vedla polemika, co bude znamenat pro Česko dostavba ruskou, nebo západní společností.

A ve hře jsou podle ní všechny varianty. „Zatím se nebavíme ani o konkrétním dodavateli, který také může ovlivnit to, jestli se bude jednat o Dukovany a Temelín, nebo jenom o Temelín, nebo jenom o Dukovany, protože všechny varianty jsou ve hře,“ dodala Nováková.

Podle ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové (nestr. za ANO) ale odborníci analyzují podmínky pro dostavbu v obou elektrárnách – jak v Temelíně, tak Dukovanech. „Řeší i otázky vodních zdrojů, řeší otázky dopravní infrastruktury a řeší i veškeré technologické podmínky, které by pro tu dostavbu připadaly v úvahu,“ řekla ministryně ve vysílání České televize.

Sám je názoru, že nejvhodnější variantou je dostavba dvou bloků v Temelíně. „Jsou tam daleko lepší podmínky, jak co do perspektivy, co do budoucnosti, tak i daleko lepší napojení na zdroj vody, který je zásadní pro provoz jaderné elektrárny,“ řekl Zahradník.

Podle poslance Zahradníka je ale celý proces „velmi zdlouhavý“. „Evropská unie nám neustále hrozí různými klimatickými balíčky, odstavením tepelné energetiky, to je na pořadu dne,“ řekl ve vysílání České televize s tím, že nevidí jinou cestu než „jádro“. „Obnovitelné zdroje, myslím si, že ty nám dostatek energie nevyrobí,“ dodal Zahradník.

Klíčové podle jejích slov bude nalézt finanční model, jak ufinancovat vůbec jakoukoliv z těchto variant. „Protože ono ani s tou vodou v tom Temelíně ve vztahu k Dukovanům to není úplně takto jednoznačné, navíc do každé této elektrárny může přijít jiná velikost jaderného reaktoru, s tím souvisí dopravní podmínky a další věci,“ poukázala na různorodost podmínek dostavby s tím, že je v tuto chvíli možná jak dostavba jednoho či dvou bloků v Temelíně, tak i v Dukovanech.

Podle něj ať „tendr vyhraje kdokoliv, nakonec to budou stavět čeští dělníci a budou je řídit čeští inženýři a ta schopnost vlézt v gumovkách do stavební jámy se pomalu začíná vytrácet,“ je přesvědčený poslanec za ODS. Stát by podle něj také neměl prohospodařit náklonnost obyvatel obou krajů k dostavbě elektráren.

„Po technologické stránce není moc co urychlovat. Tady je zapotřebí skutečně vzít konečně do rukou politickou odpovědnost a to rozhodnutí udělat,“ oponovala ministryně průmyslu.

„Máme i pracovní skupinu, která řeší geopolitickou bezpečnost dostavby nového jaderného bloku. To znamená i tam budeme dostávat odpovědi na otázky, co je skutečně pro naši zemi vhodné,“ dodala závěrem.