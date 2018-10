Státní finance skončí vyrovnaně, očekává Schillerová. Opozice by chtěla rezervu pro čas krize

Hospodaření státu by mohlo letos skončit vyrovnaně. Dosavadní vývoj tomu nasvědčuje, je přesvědčena ministryně financí Alena Schillerová (nestr. za ANO). Pokud by se to vládě podařilo, bylo by to teprve popáté v historii samostatného Česka, kdy by rozpočet nevykázal schodek.