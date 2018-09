V Ostrově začala vznikat druhá průmyslová zóna. Má to zařídit miliarda korun

Pro Karlovarsko to bude znamenat až 1000 nových pracovních míst. O tom, které firmy budou v areálu bývalé továrny na výrobu trolejbusů působit, zatím není jasno.

Podle představitelů firmy Panattoni by to ale měly být dvě až tři firmy, zahájit provoz by měly nejpozději v roce 2020.