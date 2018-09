Krizi měla ekonomika v socialistickém Československu jen jednu. Trvala ale čtyřicet let

Pouhých pět let stačilo komunistům na to, aby přivedli relativně vyspělou a válkou téměř nepoškozenou ekonomiku na pokraj krachu. Země byla zadlužená, sedm let po válce ještě fungoval přídělový systém a ve volném prodeji byly ceny několikanásobně vyšší, bujel černý trh.

Přestože tehdejší propaganda akci označovala za „vítězství pracujícího lidu a úder buržoazii“, mezi lidmi se pro měnovou reformu vžil název krádež století. Během dne mnozí přišli o celoživotní úspory, životní úroveň se opět snížila. V některých městech kvůli tomu došlo k protestům, které však režim rychle potlačil.

Ani katastrofální stav ekonomiky, ani projevy nespokojenosti obyvatel však nepřiměly komunisty ke změnám. Příznačné bylo, že si Sověti dokonce pozvali do Moskvy tehdejšího prezidenta Antonína Zápotockého a vytkli mu nereálné hospodářské plánování a příliš silný důraz na těžký průmysl. Tedy přesně to, co Československu o několik let dříve vnutili.