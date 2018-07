Špicar: Můžeme se stát svědky jedné z nejhorších obchodních válek v moderní historii

Cla na auta by znamenala miliardové ztráty

Špicar zdůraznil i význam automobilového průmyslu pro Česko. Americký prezident Donald Trump totiž hrozí zavedením dvacetiprocentní přirážky na dovážená auta.

„Jedna třetina našeho exportu jde do Německa a jenom v automobilovém průmyslu to dělá objem exportu za tři sta miliard korun. Kdyby německý export – pokud by se sankce týkaly i automobilů – byl ohrožen a padal kvůli americkým dovozním clům, byl by těžce postižen i český průmysl a počítali bychom ztráty minimálně v řádech jednotek miliard korun, případně desítek miliard,“ doplnil Špicar.

Automobilky v Česku osobní vozy do Spojených států sice příliš nevyváží, ztráty by ale zavedení cel – a tím pádem prodražení dovozu aut do USA – přineslo výrobcům autodílů a součástek. Automobilový průmysl zaměstnává v Česku 150 tisíc lidí a představuje dvacet procent průmyslové výroby i exportu.