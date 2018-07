Čína zavedla odvetná cla na americký dovoz ve stejné výši

Nejasná situace vyplývající z absence oficiálního čínského stanoviska způsobuje zmatek v některých velkých čínských přístavech a na trzích. V přístavech úřady otálejí s převzetím amerického zboží, což by mohlo způsobit mnohamiliardové škody. Zmatek zavládl také na komoditních trzích, protože obchodníci nevědí, za jakou cenu se bude obchodovat například sója, které by se měly případné čínské sankce podle některých zpráv také dotknout.

Čína není jediná, koho se týkají obchodní omezení ze strany amerického prezidenta. V březnu Trump zavedl cla ve výši 25 procent na dovoz oceli a deseti procent na dovoz hliníku, která od června platí i pro Evropskou unii, Kanadu a Mexiko. Na to Unie i další země zareagovaly vlastními odvetnými opatřeními. Kvůli tomu zase Trump pohrozil EU dvacetiprocentním clem na dovoz automobilů.

Americký prezident Donald Trump také již dříve pohrozil, že obchodní spor může ještě vyostřit a začít na čínské zboží uplatňovat cla až do objemu 400 miliard dolarů (8,9 bilionu korun), pokud Peking skutečně v pátek zavede odvetu proti americkým clům.

Páteční zavedení amerických cel ve výši 25 procent na část čínského dovozu v celkovém objemu 34 miliard dolarů je součástí ochranářské politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle hlavy USA mají cla za cíl ukončit „nekalé převody amerických technologií a duševního vlastnictví do Číny“ a ochránit americká pracovní místa.

Zavedení amerických cel se na asijských akciových trzích téměř neodrazilo. Hlavní index šanghajské burzy Shanghai Composite uzavřel obchodování posílen o 0,5 procenta, za celý týden ale o 3,5 procenta klesl. Ztráty zaznamenává již sedmým týdnem za sebou. Tokijská burza uzavřela se ziskem 1,1 procenta, Hongkong nicméně v odpoledním obchodování hlásil pokles o 0,5 procenta. Podle analytiků trhy zavedení cel v obchodování předem zohlednily.

Doplatí na to ekonomiky Česka, Slovenska nebo Maďarska, ukazuje studie

Ve čtvrtek zveřejnila agentura Reuters také analýzu ekonomického modelu analytické společnosti Pictet Asset Management, ze které vyplývá, že víc než Spojené státy a Čínu může případná obchodní válka postihnout ekonomiky Česka, Slovenska nebo Maďarska.

Model pracuje se zavedením desetiprocentního cla na výrobky z USA, které by byli nuceni zaplatit spotřebitelé. Takový krok by mohl přivést globální hospodářství do stagflace, tedy kombinace vysoké inflace a současné stagnace ekonomiky, a snížit firmám zisk asi o 2,5 procenta.