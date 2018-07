Sklizeň obilí bude opět podprůměrná. Promítnout se může do cen pečiva

Sklizeň základních obilovin podle prvních odhadů letos meziročně klesne o 8,2 procenta na 6,298 milionu tun. Oznámil to Český statistický úřad (ČSÚ). Podle ekonoma Komerční banky Viktora Zeisela se podprůměrná sklizeň podepíše na vyšších cenách potravin. Zato úroda řepky by podle odhadu statistiků měla být naopak vyšší, a to o 6,5 procenta, a to díky rozšíření osevní plochy i vyššímu hektarovému výnosu.