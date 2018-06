Sadaři předvídají výjimečný rok: Úroda ovoce asi přesáhne hranici 180 tisíc tun

Úroda ovoce by měla letos meziročně vzrůst o 55 procent na nadprůměrných 185 184 tun. Sady totiž nepostihly jarní mrazy, které sklizně výrazně srazily v letech 2016 a 2017. Sklizeň by měla jít nahoru u všech ovocných druhů s výjimkou angreštu. U meruněk, broskví, hrušek a malin se proti loňsku zdvoj- až ztrojnásobí. Vyplývá to z odhadu provedeného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ).